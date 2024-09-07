Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı

Nusratiye Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Tabiat Verdi, henüz belirlenemeyen nedenle apartman boşluğuna düştü.

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