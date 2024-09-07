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        Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katından apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:51
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        Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katından apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Nusratiye Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Tabiat Verdi, henüz belirlenemeyen nedenle apartman boşluğuna düştü.

        Kadının yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı kadını apartman boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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