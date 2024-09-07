Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da vatandaşlar buluştu

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da vatandaşlar buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sever, ilçedeki programları kapsamında, Gezende ve Köseçobanlı mahallerini ziyaret etti.

        Vatandaşlarla buluşan Sever, sorun ve talepleri dinledi.

        Sever'e, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...

        Benzer Haberler

        Mersin'de tabancayla bir kadını öldüren, bir kadını yaralayan zanlı intihar...
        Mersin'de tabancayla bir kadını öldüren, bir kadını yaralayan zanlı intihar...
        Tartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu: 2 ölü, 1 yaralı
        Tartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu: 2 ölü, 1 yaralı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
        Mersin'de 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
        Mersin'de 3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan çilek üreticisine ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan çilek üreticisine ziyaret
        Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı
        Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı