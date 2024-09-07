AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da vatandaşlar buluştu

Sever'e, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin de eşlik etti.

Sever, ilçedeki programları kapsamında, Gezende ve Köseçobanlı mahallerini ziyaret etti.

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