Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan çilek üreticisine ziyaret
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında çilek serası kuran girişimciye ziyarette bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında çilek serası kuran girişimciye ziyarette bulundu.
Topsakaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının projesinden yüzde 70 hibe desteği alarak Lenger Mahallesi'nde çilek serası kuran Hüseyin Toprak ile bir araya geldi.
Kurulum ve üretim süreci hakkında Toprak'tan bilgi alan Topsakaloğlu, 2,5 dönümlük alana sahip serada incelemelerde bulundu.
Topsakaloğlu'na, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak da eşlik etti.
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