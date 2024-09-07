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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:40
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Topsakaloğlu, Lenger ve Tursun mahallerini ziyaret etti.

        Vatandaşlarla buluşan Topsakaloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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