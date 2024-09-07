Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Topsakaloğlu, Lenger ve Tursun mahallerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla buluşan Topsakaloğlu, sorun ve talepleri dinledi.
Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti.
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