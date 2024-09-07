Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret

Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti.

Kaymakam Topsakaloğlu, Lenger ve Tursun mahallerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.