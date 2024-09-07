Mersin'de tabancayla bir kadını öldüren, bir kadını yaralayan zanlı intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

Yeni Mahalle 4004 Sokak girişinde Ç.G (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı F.G (25) ve yanındaki H.Ç.G'ye (43) tabancayla ateş etti. Zanlı Ç.G, ardından aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ç.G. ve F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.Ç.G, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.