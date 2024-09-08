Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 1623 kök Hint keneviri, 6 kilo 580 gram esrar, 227 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 322 gram kenevir tohumu, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        Hatayspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi
        Hatayspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi
        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Eski sevgili, Hamiyet ile Feriye'yi barışma teklifi reddedilince vurmuş
        Eski sevgili, Hamiyet ile Feriye'yi barışma teklifi reddedilince vurmuş