İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.

Mersin'de 1623 kök Hint keneviri ve 6 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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