Mersin'de tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Tarsus ilçesinde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Periye Gözüala'yı tabancayla öldürüp yanındaki H.Ç.G'yi yaralayan Ç.G, aynı silahla intihar etmişti.

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