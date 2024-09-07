Mersin'de tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi toprağa verildi.
Yeni Mahalle'de dün Ç.G. (36) tarafından tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Gözüala'nın cenazesi, Tarsus Merkez Kabristanı'na götürüldü.
Doğum gününde öldürüldüğü öğrenilen Gözüala'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Çamlıyayla ilçesi Fakırlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.
Törene, Gözüala'nın ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.
Ç.G'nin intihar etmeden önce aynı tabancayla ağır yaraladığı H.Ç.G'nin (43) ise Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Tarsus ilçesinde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Periye Gözüala'yı tabancayla öldürüp yanındaki H.Ç.G'yi yaralayan Ç.G, aynı silahla intihar etmişti.
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