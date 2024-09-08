Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köseçobanlı Mahallesi Kaplan mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri, 8 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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