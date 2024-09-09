Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, yeni dönemin öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçmesini temenni eden Topsakaloğlu, "Yarınlarımızın teminatı olan biricik evlatlarımızı milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını, milletini seven, hizmet etmek için birbirleriyle yarışan, iyi bir insan ve vatandaş olarak yetiştirmek hepimizin en büyük isteği ve hedefidir." ifadesini kullandı.
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