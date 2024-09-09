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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan esnafa ziyaret

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:22
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan esnafa ziyaret
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, esnafla bir araya geldi.

        Kaymakam Topsakaloğlu, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezdi.

        İşletme sahipleri, çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Topsakaloğlu, talepleri dinledi.

        Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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