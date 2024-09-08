Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş arkadaşının öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş arkadaşının öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de 7 Eylül'de Ç.G. (36) tarafından tabancayla vurulması sonucu yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer (43), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görmezer'in cenazesi, morga kaldırıldı.
Tarsus ilçesinde Periye Gözüala'yı (25) tabancayla öldürüp, iş arkadaşı Hamiyet Çetin Görmezer'i yaralayan Ç.G, aynı silahla intihar etmişti.
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