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        Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş arkadaşının öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:13
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        Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş arkadaşının öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'de 7 Eylül'de Ç.G. (36) tarafından tabancayla vurulması sonucu yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer (43), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Görmezer'in cenazesi, morga kaldırıldı.

        Tarsus ilçesinde Periye Gözüala'yı (25) tabancayla öldürüp, iş arkadaşı Hamiyet Çetin Görmezer'i yaralayan Ç.G, aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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