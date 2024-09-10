Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.T.G. ve N.C.T'nin ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 410 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T.G. ve N.C.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL
        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL
        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
        Eski sevgilinin vurduğu Hamiyet de kurtarılamadı
        Eski sevgilinin vurduğu Hamiyet de kurtarılamadı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan esnafa ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan esnafa ziyaret
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı