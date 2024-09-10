Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.T.G. ve N.C.T'nin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 410 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T.G. ve N.C.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.