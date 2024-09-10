Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

        Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Eski sevgilinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
        Eski sevgilinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
        Akkuyu NGS'nin iki acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı tasarım ko...
        Akkuyu NGS'nin iki acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankı tasarım ko...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL
        Süper meyve 'aronya'da hasat zamanı; kilosu 250 TL
        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
        Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti
        Eski sevgilinin vurduğu Hamiyet de kurtarılamadı
        Eski sevgilinin vurduğu Hamiyet de kurtarılamadı