Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 453,5 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin ağustos ayında 453,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, ağustosta sektörün ülke geneli ihracatına yüzde 38,2 oranında katkı sunduklarını belirtti.

Söz konusu dönemde 636 bin 945 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdikleri bilgisini paylaşan Çağan, "Ağustos ayında 453,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Çağan, bölge ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar grubunun dış satımda 259,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını bildirerek, şunları kaydetti: