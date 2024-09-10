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        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 453,5 milyon dolarlık ihracat

        Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin ağustos ayında 453,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:01
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        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 453,5 milyon dolarlık ihracat
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        Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin ağustos ayında 453,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Çağan, yazılı açıklamasında, ağustosta sektörün ülke geneli ihracatına yüzde 38,2 oranında katkı sunduklarını belirtti.

        Söz konusu dönemde 636 bin 945 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdikleri bilgisini paylaşan Çağan, "Ağustos ayında 453,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Çağan, bölge ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar grubunun dış satımda 259,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

        "Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Romanya ve Mısır ilk üç sırayı oluşturdu. Hollanda'ya 67,7 milyon dolar, Romanya'ya 65,4 milyon dolar, Mısır'a 36,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde Slovenya pazarındaki 5 haneli artış büyük dikkat çekiyor. Yılın sekizinci ayında Slovenya'ya yüzde 60 bin 73 oranında artışla 22,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

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