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        Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:50
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        Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

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