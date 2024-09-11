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        Mersin'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

        Mersin'de Aydıncık ilçesinde, 50 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:39
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        Mersin'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
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        Mersin'de Aydıncık ilçesinde, 50 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarda yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan göçmen kaçakçısının adresi tespit edildi.

        Bu tespitler sonrası Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, deniz yoluyla yurt dışına geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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