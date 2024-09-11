Mersin'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarda yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan göçmen kaçakçısının adresi tespit edildi.

Mersin'de Aydıncık ilçesinde, 50 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 zanlı yakalandı.

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