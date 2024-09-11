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        Mersin'de "anlık veri göndermeyen" konaklama tesisine para cezası kesildi

        Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde "anlık veri göndermediği" tespit edilen işletmeye 47 bin 303 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:36
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        Mersin'de "anlık veri göndermeyen" konaklama tesisine para cezası kesildi
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        Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde "anlık veri göndermediği" tespit edilen işletmeye 47 bin 303 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kent genelinde 34 ekipte 106 personelin katıldığı denetimde 117 konaklama tesisinde inceleme yapıldı.

        Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen bir tesise 47 bin 303 lira ceza kesildi.

        Öte yandan, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 7 işletmeye de 28 bin 945 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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