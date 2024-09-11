Mersin'de "anlık veri göndermeyen" konaklama tesisine para cezası kesildi

Öte yandan, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 7 işletmeye de 28 bin 945 lira ceza uygulandı.

Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen bir tesise 47 bin 303 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.