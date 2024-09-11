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        Mersin'de üvey oğlunu tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

        Mersin'in Anamur ilçesinde üvey oğlunu tabancayla yaralayan kişi aynı silahla kendisini vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:37
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        Mersin'de üvey oğlunu tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
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        Mersin'in Anamur ilçesinde üvey oğlunu tabancayla yaralayan kişi aynı silahla kendisini vurdu.

        Güzelyurt Mahallesi'ndeki evde M.K. (38) ile üvey oğlu B.B.S. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında tabancayla B.B.S'ye ateş eden M.K, evden ayrıldıktan sonra bindiği otomobilinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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