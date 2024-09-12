Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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