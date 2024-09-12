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        Mersin'de orman köylüleri güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor

        Mersin'de İklime Dirençli Ormancılık (İDOP) projesi kapsamında, orman köylülerinin evlerinin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES), hanelerin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:48
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        Mersin'de orman köylüleri güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor
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        Mersin'de İklime Dirençli Ormancılık (İDOP) projesi kapsamında, orman köylülerinin evlerinin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES), hanelerin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

        Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası işbirliğiyle orman köylülerine farkındalık oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destek amacıyla hayata geçirilen projeye, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası da dahil edildi.

        Proje çerçevesinde, Hacıhamzalı, Kösebalcı, Sayköy, Taşkuyu ve Ulaş mahallelerindeki 61 hanede Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi (ŞEBGES) kuruldu.

        Evlerinin çatılarına kurulan GES ile elektrik üreten orman köylüleri, ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor.

        Mahalle sakinleri, GES aracılığıyla ahırlarında da elektrik kullanabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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