Mersin'de orman köylüleri güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası işbirliğiyle orman köylülerine farkındalık oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destek amacıyla hayata geçirilen projeye, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası da dahil edildi.

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