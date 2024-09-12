Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Karakuş (32), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müşteki Nergiz'in (24) yer almadığı duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın saplantı haline getirdiği Nergiz'e, hayati tehlikeye neden olacak şekilde tüfekle ateş ettiğini belirtti.

Karakuş'un, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması yönünde görüş sundu.

Son sözleri sorulan sanık ise intern doktoru öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Suçsuzum, ceza vermeyin demiyorum. Olayın yaşandığı yerden her gün geçiyorum. Eğer tasarlayacak olsam neden kamera olduğunu bildiğim bir yerde eylemi gerçekleştireyim? Öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş edeyim? Keşke yapmasaydım ama böyle bir insan değildim. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdim. Beni bu hale Nergiz ve ailesi getirdi."