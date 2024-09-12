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        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

        Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:15
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        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
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        Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Karakuş (32), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Müşteki Nergiz'in (24) yer almadığı duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın saplantı haline getirdiği Nergiz'e, hayati tehlikeye neden olacak şekilde tüfekle ateş ettiğini belirtti.

        Karakuş'un, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması yönünde görüş sundu.

        Son sözleri sorulan sanık ise intern doktoru öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, şöyle konuştu:

        "Suçsuzum, ceza vermeyin demiyorum. Olayın yaşandığı yerden her gün geçiyorum. Eğer tasarlayacak olsam neden kamera olduğunu bildiğim bir yerde eylemi gerçekleştireyim? Öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş edeyim? Keşke yapmasaydım ama böyle bir insan değildim. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdim. Beni bu hale Nergiz ve ailesi getirdi."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezada takdiri indirim uygulamadı.

        Heyetin kararı bazı avukatlar ve izleyiciler tarafından alkışlandı.

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i, 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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