Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.

Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin-Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.