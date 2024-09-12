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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:24
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin-Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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