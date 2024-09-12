Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin-Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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