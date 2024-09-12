Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle Mersin, Niğde, Adana ve Konya'da çok sayıda bina yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Mersin'de başlatılan arama kurtarma çalışmaları için Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den takviye ekipler yönlendirildi.

- 1500 arama kurtarma personeli katıldı

Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yıkılan binalardan tahliyesi sağlanan yaralı afetzedeler, ambulanslara alındı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, kent genelinde süren tatbikattaki arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. - "Adeta bir deprem olmuşçasına görev yapılıyor"

Vali Pehlivan, gazetecilere, Mersin'de daha önce 2 il merkezli düzenlenen bölgesel tatbikattan birinin yapıldığını söyledi. Tatbikatın senaryo ve simülasyona istinaden gerçekleştiğini dile getiren Pehlivan, 7 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde neler yaşanabileceği üzerinde çalışma yaptıklarını anlattı. Pehlivan, tatbikatın yarın sabah saatlerine kadar süreceğini belirterek, "Gerçekçi ve adeta bir deprem olmuşçasına tüm personelimiz ilk andan itibaren görevini titizlikle yerine getiriyor. Birçok afet riskiyle karşı karşıya olan bir coğrafyadayız. Deprem bunların içinde en çok yaşadığımız afetlerden biri. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı etkiledi. O dönem çok büyük bir deprem felaketi yaşadık." diye konuştu.