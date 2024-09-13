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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:24
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Mut ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde, 1 kilo 67 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 157 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 7 bin 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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