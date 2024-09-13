Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreslerde, 1 kilo 67 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 157 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 7 bin 600 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Mut ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

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