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        Mersin'de jandarma okul servislerini denetledi

        Mersin'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:20
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        Mersin'de jandarma okul servislerini denetledi
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        Mersin'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kent genelinde 38 ekip, 114 personelin katıldığı denetimde, araç sürücüleri, rehber personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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