Mersin'de jandarma okul servislerini denetledi
Mersin'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Mersin'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.
Kent genelinde 38 ekip, 114 personelin katıldığı denetimde, araç sürücüleri, rehber personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.
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