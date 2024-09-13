Mersin'de yetiştirilen aronyanın hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın hasadına başlandı.

İlçede sezonun ilk aronya hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'ın da katılımıyla Güme Mahallesi'ndeki üretici Sami ve Selami Bulut kardeşlerin 70 dönümlük bahçesinde yapıldı.

Bayır, burada yaptığı konuşmada, hasadın bereketli olmasını temenni etti.

Ziyaret ettikleri Bulut kardeşlerin bahçesinden bu yıl 20 ton rekolte beklendiğini belirten Bayır, şöyle konuştu:

"Aronya dünyada tercih edilen, aranan üzümsü bir meyvemizdir. Yaklaşık 1400-1600 rakımda bulunan Güme Mahallesi'nde üretimi yapılmaktadır. Burada dönüme ortalama rekoltemiz 1500 kilogram civarındadır. Aronya sağlık, kozmetik sektöründe, süt ürünlerinde aranan bir meyve ve ülkemizde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Mahallemizde hasadı yapılan aronyamızın hayırlı bereketli olmasını dileriz. Alternatif ürün olarak buğday, nohut ekilen tarlalarda, aronyanın üretilmesi ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktadır."

Hasat edilen aronyaların iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bayır, ilçede aronya üretiminin çoğalması için de desteğe hazır olduklarını söyledi.