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        Mersin'de yetiştirilen aronyanın hasadı başladı

        Mersin'in Mut ilçesinde "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:48
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        Mersin'de yetiştirilen aronyanın hasadı başladı
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        Mersin'in Mut ilçesinde "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın hasadına başlandı.

        İlçede sezonun ilk aronya hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'ın da katılımıyla Güme Mahallesi'ndeki üretici Sami ve Selami Bulut kardeşlerin 70 dönümlük bahçesinde yapıldı.

        Bayır, burada yaptığı konuşmada, hasadın bereketli olmasını temenni etti.

        Ziyaret ettikleri Bulut kardeşlerin bahçesinden bu yıl 20 ton rekolte beklendiğini belirten Bayır, şöyle konuştu:

        "Aronya dünyada tercih edilen, aranan üzümsü bir meyvemizdir. Yaklaşık 1400-1600 rakımda bulunan Güme Mahallesi'nde üretimi yapılmaktadır. Burada dönüme ortalama rekoltemiz 1500 kilogram civarındadır. Aronya sağlık, kozmetik sektöründe, süt ürünlerinde aranan bir meyve ve ülkemizde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Mahallemizde hasadı yapılan aronyamızın hayırlı bereketli olmasını dileriz. Alternatif ürün olarak buğday, nohut ekilen tarlalarda, aronyanın üretilmesi ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktadır."

        Hasat edilen aronyaların iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bayır, ilçede aronya üretiminin çoğalması için de desteğe hazır olduklarını söyledi.

        Üretici Selami Bulut da daha önce arazilerinde buğday ve nohut yetiştirdiklerini ardından alternatif olarak aronya ekmeye başladıklarını anlattı.

        Bahçesinde yaklaşık 20 bin aronya fidanı bulunduğunu ve 4 yıldır üretim yaptıklarını belirten Bulut, her yeni hasatta daha fazla verim aldıklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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