Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor kafilesi, yarın Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Futbolcuların taktik ve dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

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