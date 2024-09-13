Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

        Futbolcuların taktik ve dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Hatayspor kafilesi, yarın Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Mersin'de yetiştirilen aronyanın hasadı başladı
        Mersin'de yetiştirilen aronyanın hasadı başladı
        Galatasaray tutkunu çift yeni doğan bebeklerine "Icardi" adını koydu
        Galatasaray tutkunu çift yeni doğan bebeklerine "Icardi" adını koydu
        Mersin'de jandarma okul servislerini denetledi
        Mersin'de jandarma okul servislerini denetledi
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de 7.0 büyüklüğündeki deprem tatbikatında 1500 personel görev aldı
        Mersin'de 7.0 büyüklüğündeki deprem tatbikatında 1500 personel görev aldı
        Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbika...
        Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbika...