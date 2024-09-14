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        Mersin'de minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

        Mersin'de minibüs şoförü, rahatsızlaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:19
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        Mersin'de minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
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        Mersin'de minibüs şoförü, rahatsızlaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Anamur-Bozyazı arasında yolcu taşımacılığı yapan Muhsin Karain, yönetimindeki 33 C 3518 plakalı minibüse binen 35 yaşındaki A.G. bir süre sonra rahatsızlandı.

        Durumu fark eden Karain, güzergahını değiştirerek hastayı Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen A.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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