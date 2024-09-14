Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
GAİN Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alan Hatayspor, geçen hafta anlaşma sağladığı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacağı ilk maçta galibiyetle tanışmak istiyor.
Hatayspor kafilesi, bugün Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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