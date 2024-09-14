Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan, Mevlit Kandili mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Mevlit Kandili'ni idrak etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyanın aydınlandığı en özel günlerden olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu özel günün insanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine vesile olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla, Mevlit Kandili'nin, hemşehrilerime, ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."