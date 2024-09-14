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        Mersin'de çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu

        Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:35
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        Mersin'de çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu
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        Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

        Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ceset, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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