Mersin'de çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu
Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.
Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.
Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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