Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Atalar Mahallesi'ndeki bazı depolara operasyon düzenlendi.
Adreslerde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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