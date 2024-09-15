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        Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:09
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        Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Atalar Mahallesi'ndeki bazı depolara operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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