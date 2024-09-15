Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, haklarında "kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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