Mersin'de 27 bin 250 makaron ele geçirildi
Mersin'de 27 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 27 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak makaron sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheli Mezitli ilçesinde yakalandı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 27 bin 250 makaron, 215 litre sahte içki, 29 kilo 700 gram tütün ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.