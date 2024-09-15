Mersin'de 27 bin 250 makaron ele geçirildi

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 27 bin 250 makaron, 215 litre sahte içki, 29 kilo 700 gram tütün ve tabanca ele geçirildi.

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