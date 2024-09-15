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        Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:00
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        Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

        Gürlevik Mahallesi'nde dün, belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Cesedin, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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