Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Gürlevik Mahallesi'nde dün, belediyenin çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cesedin, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.
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