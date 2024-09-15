Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.

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