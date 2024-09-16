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        Mersin'de 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi

        Mersin'de yasal yükü silikon olan tırda, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:18
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        Mersin'de 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi
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        Mersin'de yasal yükü silikon olan tırda, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden başka ülkelere sigara, tütün ürünleri, doldurulmuş ve bandrolsüz makaron gönderen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin Uluslararası Limanı'ndan çıkan ve yasal yükü silikon olan tır durduruldu.

        Tırın gümrük mühürlü dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, silikonun yanı sıra 15 ton 750 kilogram ağırlığında, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

        Polis, kaçak ürünle ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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