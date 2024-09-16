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        Bakan Göktaş, Mersin'de "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni bu hafta açıklayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:18
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        Bakan Göktaş, Mersin'de "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni bu hafta açıklayacaklarını bildirdi.

        Bakan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kadın girişimcilerin katılımıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, ülkede sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük adımlar atıldığını söyledi.

        Vatandaşların refahını artırmayı hedefleyen çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının en kıymetli paydaşlardan olduğunu dile getirdi.

        Göktaş, sivil toplum anlayışını güçlendiren kuruluşlarla geliştirdikleri işbirliklerine kurumsal nitelik kazandırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ocak ayında 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nı düzenledik. Politika geliştirme, mevzuat, kapasite geliştirme, gönüllülüğün teşvik edilmesi ve dijitalleşme temalarında yeni hedeflerimiz hakkında sivil toplum kuruluşlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Çalıştayımızın nihai değerlendirmeleriyle hazırladığımız yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni bu hafta içinde açıklayacağız. Bu vizyon belgesi, yürüteceğimiz çalışmalar için önemli bir yol gösterici olacak."

        Kentte farklı çalışma alanlarına odaklanan pek çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığını anımsatan Göktaş, "Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlikleriyle sosyal denge ve barışın korunmasında da önemli sorumluluklar üstleniyor." ifadesini kullandı.

        Göktaş, ortak çalışmaların artarak sürmesini dilediğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.

        Programa AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer katıldı.

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