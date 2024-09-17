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        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi

        Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:28
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        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi
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        Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Mezitli ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü İlkokulu ve İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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