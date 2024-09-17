Mersin'de ayarı ve gramajıyla oynanmış altın sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Mersin'de ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "merdiven altı" diye tabir edilen yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 8 zanlının kimliği belirlendi.

Kentteki 14 iş yeri ve ikamete düzenlenen operasyonda, 8 zanlı yakalandı.