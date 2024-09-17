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        Mersin'de ayarı ve gramajıyla oynanmış altın sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

        Mersin'de ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:54
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        Mersin'de ayarı ve gramajıyla oynanmış altın sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
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        Mersin'de ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "merdiven altı" diye tabir edilen yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 8 zanlının kimliği belirlendi.

        Kentteki 14 iş yeri ve ikamete düzenlenen operasyonda, 8 zanlı yakalandı.

        Adreslerde, çeşitli ebatlarda 1571 altın ile ata, tam, çeyrek ve gram altın yapımında kullanılan 34 kalıp, 2 baskı makinesi, hassas terazi, mikrometre, ısıtma makinesi, eritme ocağı, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 fişek ele geçirildi.

        İncelemelerde, zanlıların ikametlerini imalathanelere dönüştürüp kalıplarla altın basarak, devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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