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        Hatayspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cuma günü Mersin'de Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:24
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        Hatayspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cuma günü Mersin'de Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        İdmanda Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular koşu yaptı, diğerleri dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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