Mersin'de denetimlerde 18 motosiklet trafikten men edildi

Ayrıca çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 60 bin 221 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde 4 bin 196 motosikletin kontrolünü yapan ekipler, eksikleri bulunan 18 motosikleti trafikten men etti, hacizli motosiklete el koydu.

Kent genelinde 63 farklı noktada yapılan uygulamada, 5 bin 735 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince asayiş olaylarının önlenebilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, aranan şüphelilerin ve araçların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

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