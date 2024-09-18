Mersin'de drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira ceza verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden bir otomobile ait görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından plakası tespit edilen otomobil ekiplerce yakalandı.

Ekipler, daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulan sürücüye, drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve abartılı egzozdan toplam 51 bin 649 lira ceza yazdı.