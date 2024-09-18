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        Mersin'de drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira ceza verildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:15
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        Mersin'de drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira ceza verildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden bir otomobile ait görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasından plakası tespit edilen otomobil ekiplerce yakalandı.

        Ekipler, daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulan sürücüye, drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve abartılı egzozdan toplam 51 bin 649 lira ceza yazdı.

        Otomobil trafikten men edildi, sahibine de sürücü belgesi bulunmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı.

        Sürücünün ehliyeti, son 5 yıl içinde aynı kural ihlalini yapması nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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