Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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