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        Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:17
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        Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce çalışma çerçevesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

        Aramada, plastik bidon ve plastik kaplara yerleştirilmiş 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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