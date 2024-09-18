Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır yaralandı

Ahmet Öncel idaresindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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