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        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır yaralandı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:29
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        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır yaralandı
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı.

        Ahmet Öncel idaresindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan sürücünün yanındaki kardeşi Talat Öncel ambulansa hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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