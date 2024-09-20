Mersin'de aynı aileden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çömelek Mahallesi'nde dün evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya arasında kavga çıkmıştı. Tahir Kaya, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş ederek öldürmüştü.

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