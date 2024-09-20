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        Mersin'de aynı aileden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:23
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        Mersin'de aynı aileden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çömelek Mahallesi'nde, tartıştığı Kemal Veli Akyaka (65), Durmuş Akyaka (35) ve Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tahir Kaya'nın (67) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Çömelek Mahallesi'nde dün evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya arasında kavga çıkmıştı. Tahir Kaya, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş ederek öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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