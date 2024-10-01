Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz borusu patladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu patlama meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu patlama meydana geldi.
Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz ana borusu delindi.
Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu meydana gelen patlamada, çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.
Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğal gaz akışı kesildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.
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