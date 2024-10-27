GÜNCELLEME - Mersin sahilinde cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda aracın çarptığı ismi öğrenilemeyen genç ve M.Ö'nün tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

Bu sırada S.A, kullandığı plakası öğrenilemeyen cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Mersin sahilinde, cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren sürücü ve olayda bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

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