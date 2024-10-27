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        GÜNCELLEME - Mersin sahilinde cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren zanlı tutuklandı

        Mersin sahilinde, cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren sürücü ve olayda bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:43
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        GÜNCELLEME - Mersin sahilinde cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren zanlı tutuklandı
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        Mersin sahilinde, cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren sürücü ve olayda bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Bu sırada S.A, kullandığı plakası öğrenilemeyen cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü.

        Olayda aracın çarptığı ismi öğrenilemeyen genç ve M.Ö'nün tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri sürücü S.A. ile M.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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