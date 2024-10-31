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        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme yarışları sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:46
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        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme yarışları sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

        Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca işbirliğiyle düzenlenen şampiyonanın ilk eleme müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı.

        Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, röle karışık kategorisinde erkek sporcular da ter döktü.

        Basamak kategorisinde yarışan milli bocceci İnci Ece Öztürk, çeyrek final müsabakalarını ilk sırada tamamladı. Yarı finale yükselmeye hak kazanan İnci Ece, madalyayı garantiledi.

        Milli sporcular İnci Ece ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında yarı finale yükselerek madalya alma hakkı elde etti.

        Şampiyonada yarın ikinci eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

        İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan Bocce Milli Takımı, elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

        Şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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