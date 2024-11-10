Mersin'de lastik değiştiren 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Silifke ilçesinde 9 Kasım'da Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişiler ile park halindeki araçlara çarpması sonucu Orhan Biçer ve Serdal Görür hayatını kaybetmiş, 4 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, dün tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında araç lastiği değiştirenlere otomobiliyle çarpması sonucu 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

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