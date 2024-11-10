Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda 10 Kasım'da Emel Özdemir'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü E.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaldırımda yürüyen Özdemir, E.Ç. idaresindeki 06 EKS 479 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şart...
        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şart...
        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı
        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı