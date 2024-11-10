Mersin'de aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda 10 Kasım'da Emel Özdemir'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü E.Ç'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaldırımda yürüyen Özdemir, E.Ç. idaresindeki 06 EKS 479 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.